"Інтерв'ю він давав як жива людина, говорив про людей, які прийшли його вбивати. Він абсолютно був правий. Слова цього інтерв'ю процитували інші ЗМІ, зокрема російська і італійська газети – і саме на це апелює РФС, який по-своєму інтерпретував і дав коментарі, вільний переклад того, що говорив Петраков.

Петраков зачепив окупантів за живе – росіяни просять УЄФА дискваліфікувати наставника збірної України

Інспектор УЄФА прийняв до уваги цей факт і в травні вперше прийшов лист на адресу УАФ – мовляв, дайте пояснення. УАФ пояснила дуже витримано. Після цього ситуація продовжилася, ці дебіли російські продовжили настоювати на своєму. Адекватні люди не дозволили б собі апелювати до чиїхось слів – тут війна, тут кулі літають, тут померти можна у будь-який момент.

І УЄФА провів ще одне розслідування, знову запропонував УАФ дати пояснення. УАФ дала пояснення і станом на сьогодні ніякого рішення немає. Якщо УЄФА вважає, що в цих словах є зайва емоційність, то я хочу запропонувати цим усім інспекторам поїхати і подивитися, що тут відбувається. Пожити тиждень, два, а може місяць за десять кілометрів від фронту. Я дуже сподіваюся, що УЄФА не прийме якогось неадкватного рішення", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Російський футбольний союз вирішив поскаржитися в УЄФА на Петракова – окупантам не сподобалися висловлювання українського фахівця щодо загарбників.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?