"Петраков говорив про людей, які прийшли його вбивати": Циганик запропонував інспекторам УЄФА вояж на лінію фронту
Журналіст Ігор Циганик прокоментував заяву Російського футбольного союзу щодо відсторонення головного тренера збірної України Олександра Петракова.
"Інтерв'ю він давав як жива людина, говорив про людей, які прийшли його вбивати. Він абсолютно був правий. Слова цього інтерв'ю процитували інші ЗМІ, зокрема російська і італійська газети – і саме на це апелює РФС, який по-своєму інтерпретував і дав коментарі, вільний переклад того, що говорив Петраков.
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Інспектор УЄФА прийняв до уваги цей факт і в травні вперше прийшов лист на адресу УАФ – мовляв, дайте пояснення. УАФ пояснила дуже витримано. Після цього ситуація продовжилася, ці дебіли російські продовжили настоювати на своєму. Адекватні люди не дозволили б собі апелювати до чиїхось слів – тут війна, тут кулі літають, тут померти можна у будь-який момент.
І УЄФА провів ще одне розслідування, знову запропонував УАФ дати пояснення. УАФ дала пояснення і станом на сьогодні ніякого рішення немає. Якщо УЄФА вважає, що в цих словах є зайва емоційність, то я хочу запропонувати цим усім інспекторам поїхати і подивитися, що тут відбувається. Пожити тиждень, два, а може місяць за десять кілометрів від фронту. Я дуже сподіваюся, що УЄФА не прийме якогось неадкватного рішення", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Російський футбольний союз вирішив поскаржитися в УЄФА на Петракова – окупантам не сподобалися висловлювання українського фахівця щодо загарбників.
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