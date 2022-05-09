"Синьо-жовті" налаштовуються на перший спаринг проти менхенгладбаської Борусії.

Збірна України продовжує підготовку у Словенії до матчу відбору плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії. У понеділок, 9 травня, вже традиційно підопічні Петракова провели два тренування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ранкове заняття було присвячено роботі над стандартами. Ввечері команда була розділена на дві групи: одна працювала в тренажерному залі, інша – за бажанням відпрацьовувала удари або грала в тенісбол. У тренуванні взяв участь 21 гравець – Віктор Циганков та Олексій Гуцуляк продовжують відновлюватися після ушкоджень.

У вівторок, 10 травня, команда вирушить до Німеччини, де 11 травня проведе контрольний матч з Борусією Менхенгладбах. О 12:40 "синьо-жовті" чартертим рейсом вилетять з Любляни до Дюссельдорфа. З летовища збірна автобусом дістанеться Менхенгладбаха, де розміститься у готелі прямо на арені Борусія Парк.

О 19:30 відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова та гравця команди. Одразу після цього розпочнеться передматчеве тренування національної команди, яке буде повністю відкритим для представників ЗМІ.

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