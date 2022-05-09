"Чекав цього моменту, хотілося повернутися до тренувань у загальній групі. Усе добре, дуже дякую нашим лікарям, тренеру з фізпідготовки. Вони допомогли мені швидше відновитися.

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У Словенії все на найвищому рівні, є необхідні умови для тренувань та підготовки до матчу. Щодо вечірньої двосторонньої гри, то це звична справа, ще одне тренування. У футбол грати завжди краще, ніж тренуватися", – цитує Мудрика офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, свій перший спаринг збірна України проведе у середу, 11 травня, проти Борусії М. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії "синьо-жовті" зіграють 1 червня. Переможець зійдеться в дуелі зі збірною Уельсу.

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