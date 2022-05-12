"Цей матч – світлий промінь сонця, який дає надію не лише вболівальникам футболу, а й усьому українському народу. Люди, перебуваючи у важких життєвих умовах, цікавляться футболом, нашою збірною, нашими гравцями.

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Футболісти, як для першого контрольного матчу, віддячили та показали, що вони прославлятимуть нашу Україну на міжнародній арені. Те завдання, яке стоїть перед гравцями, – попадання на Мундіаль. Я вважаю, що це їм під силу. Тим більше, що вони мають час. Повинна під’їхати важка артилерія (легіонер, – прим.). У нас шанси хороші, попри те, що у шотландців буде шалена підтримка.

Проти Борусії українці зіграли на хорошому рівні й здобули результат. Ми розуміємо, що це контрольний матч", – сказав Федецький у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, збірна України у першому спарингу перемогла менхенгладбаську Борусію з рахунком 2:1 – голами відзначились дебютанти Михайло Мудрик і Олександр Піхальонок.

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