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Збірна України отримає преміальні за вихід на Євро-2020

21:56 2484 Читать на русском
Збірна України отримає преміальні за вихід на Євро-2020
Премії – бути / фото: Фейсбук Андрія Павелка

Гравці та тренерський штаб збірної України отримають винагороду за успішну кваліфікацію на чемпіонат Європи-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Національна команда України отримає преміальні за успішне виконання завдання виходу на чемпіонат Європи, який пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року. 17 листопада Україна завершила відбірковий турнір, зігравши унічию з командою Сербії.

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Президент УАФ Андрій Павелко зайшов у роздягальню збірної після матчу та пообіцяв виплату преміальних. Футболісти, тренерський штаб та персонал збірної отримають винагороду в березні наступного року – саме тоді очікується надходження відповідного траншу від УЄФА. Про це повідомили в ефірі програми "Великий футбол".

При цьому конкретна сума преміальних наразі не уточнюється. Нагадаємо, жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

Зауважимо, що раніше Андрій Шевченко змінив систему бонусів у національній команді. Виплата преміальних після виконання завдання – ініціатива саме головного тренера.

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Збірна України Україна Україна Сербія - Україна Головне Євро-2020 УАФ Андрій Павелко
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