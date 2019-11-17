Збірна України отримає преміальні за вихід на Євро-2020

Гравці та тренерський штаб збірної України отримають винагороду за успішну кваліфікацію на чемпіонат Європи-2020.

Національна команда України отримає преміальні за успішне виконання завдання виходу на чемпіонат Європи, який пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року. 17 листопада Україна завершила відбірковий турнір, зігравши унічию з командою Сербії.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Президент УАФ Андрій Павелко зайшов у роздягальню збірної після матчу та пообіцяв виплату преміальних. Футболісти, тренерський штаб та персонал збірної отримають винагороду в березні наступного року – саме тоді очікується надходження відповідного траншу від УЄФА. Про це повідомили в ефірі програми "Великий футбол".

При цьому конкретна сума преміальних наразі не уточнюється. Нагадаємо, жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

Зауважимо, що раніше Андрій Шевченко змінив систему бонусів у національній команді. Виплата преміальних після виконання завдання – ініціатива саме головного тренера.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують