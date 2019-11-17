Сборная Украины получит премиальные за выход на Евро-2020

Игроки и тренерский штаб сборной Украины получат вознаграждение за успешную квалификацию на чемпионат Европы-2020.

Национальная команда Украины получит премиальные за успешное выполнение задания выхода на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. 17 ноября Украина завершила отборочный турнир, сыграв вничью с командой Сербии.

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Президент УАФ Андрей Павелко зашел в раздевалку сборной после матча и пообещал выплату премиальных. Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной получат вознаграждение в марте следующего года – именно тогда ожидается поступление соответствующего транша от УЕФА. Об этом сообщили в эфире программы "Великий футбол".

При этом конкретная сумма премиальных пока не уточняется. Напомним, жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Заметим, что ранее Андрей Шевченко изменил систему бонусов в национальной команде. Выплата премиальных после выполнения задания – инициатива именно главного тренера.

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