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Сборная Украины получит премиальные за выход на Евро-2020

21:59 112 Читати українською
Сборная Украины получит премиальные за выход на Евро-2020
Премии – быть / фото: Фейсбук Андрея Павелко

Игроки и тренерский штаб сборной Украины получат вознаграждение за успешную квалификацию на чемпионат Европы-2020.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Национальная команда Украины получит премиальные за успешное выполнение задания выхода на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. 17 ноября Украина завершила отборочный турнир, сыграв вничью с командой Сербии.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Президент УАФ Андрей Павелко зашел в раздевалку сборной после матча и пообещал выплату премиальных. Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной получат вознаграждение в марте следующего года – именно тогда ожидается поступление соответствующего транша от УЕФА. Об этом сообщили в эфире программы "Великий футбол".

При этом конкретная сумма премиальных пока не уточняется. Напомним, жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Заметим, что ранее Андрей Шевченко изменил систему бонусов в национальной команде. Выплата премиальных после выполнения задания – инициатива именно главного тренера.

Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоят

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Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча
19:00
4647
Теги
Евро-2020 УАФ Андрей Павелко Сборная Украины Главное Сербия - Украина Украина Украина
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