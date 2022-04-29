Товариський матч Борусія Менхенгладбах – збірна України буде зіграний 11 травня. Гру прийме домашня арена німецького клубу – Борусія Парк. Українські фанати зможуть відвідати поєдинок безкоштовно, а всі зібрані кошти будуть передані для допомоги Україні. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Цікаво, що ця гра може стати не першою для "синьо-жовтих" з моменту початку збору, який стартує вже наступного тижня. Орієнтовно 6-8 травня команда Олександра Петракова може провести ще один контрольний матч, або ж двосторонню гру. Про це повідомляє ТаТоТаке.

До слова, у поточному сезоні "жеребці" посідають 11 місце Бундесліги. Борусія Менхенгладбах є 5-разовим чемпіоном Німеччини, а також грала у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1976/77 (програла Ліверпулю 1:3).

Нагадаємо, збірна України впродовж місяця готуватиметься у Словенії до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. Переможець цієї гри визначить володаря путівки на чемпіонат світу у протистоянні з Уельсом.

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