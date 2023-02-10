"Головного тренера збірна України отримає наприкінці лютого. Саме тоді Сергій Ребров вирішуватиме питання в Аль-Айні. Є варіант, що поки у чемпіонаті ОАЕ буде місячна пауза, його відпустять на 2 березневі матчі збірної (23-го з Брентфордом і 26-го – з Англією).

Екс-тренера Барселони не буде у штабі збірної України, – джерело

Якщо в Еміратах впруться, то Ребров формуватиме штаб, який і повезе команду на Туманний Альбіон. Одним з варіантів в. о. головного тренера є Руслан Ротань, котрий блискуче проявляє себе у молодіжці. Але це не означає, що згодом він увійде у тренерський штаб Реброва. Цього якраз не буде.

У будь-кому випадку тимчасову підміну Реброву погоджуватиме сам Ребров. Знову ж таки, це лише у разі потреби, якщо ну ніяк не складеться у самого", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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