Адміністрація збірної України розглядає різні сценарії у півфіналі відбору плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

Підопічні Петракова можуть провести додатковий товариський матч, якщо зустріч з "тартановими" завершиться невдачею, повідомляє Meta-ratings.

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Півфінал у Глазго запланований на 24 березня. Переможець дуелі 29 березня розіграє путівку в Катар проти сильнішого з пари Уельс – Австрія. У разі поразки збірна України заповнить другий слот спарингом. Ймовірно, суперником "синьо-жовтих" стане команда-невдаха з іншого півфіналу європейського відбору ЧС-2022.

Нагадаємо, у групі кваліфікації Україна посіла другу сходинку, поступившись лише французам.

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