"Ми зберемося у березні у Києві. Пройдемо збір. 22 березня команда пройде тестування на COVID-19 та після цього вилетимо на гру в Глазго. Збори закордоном? На жаль, ситуація з пандемією вносить свої корективи не лише у наше життя, а й у наші плани, у плани футболу та національної збірної. Не хочемо ризикувати, щоб там не потрапити до якоїсь незрозумілої ситуації, пов'язаної з карантином чи іншими моментами.

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План роботи перед зборами команди? Дивитимемося матчі, вивчатимемо стан хлопців. З 9 до 20 лютого я планую побувати на зборах наших команд у Туреччині. Там буде детальніша робота, подивимося, в якому стані хлопці-кандидати до національної збірної. Скільки гравців полетить в Шотландію на матч плей-офф? Ми зробили візи для 36 футболістів. За остаточним складом та кількістю футболістів я визначуся вже ближче до дати зборів. Поки що думатиму, дивитимуся, вирішуватиму", – розповів Петраков в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок проти Шотландії в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 команда Олександра Петракова проведе 24 березня.

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