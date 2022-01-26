Администрация сборной Украины рассматривает разные сценарии в полуфинале отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

Подопечные Петракова могут провести дополнительный товарищеский матч, если встреча с "тартановыми" завершится неудачей, сообщает Meta-ratings.

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Полуфинал в Глазго намечен на 24 марта. Победитель дуэли 29 марта разыграет путевку в Катар против сильнейшего из пары Уэльс – Австрия. В случае поражения сборная Украины заполнит второй слот спаррингом. Вероятно, соперником "сине-желтых" станет команда-неудачница из другого полуфинала европейского отбора ЧМ-2022.

Напомним, в группе квалификации Украина заняла второе место, уступив только французам.

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