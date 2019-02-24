Збірна України дізналась суперників на чемпіонаті світу-2019 U-20

У польській Гдині завершилось жеребкування чемпіонату світу-2019 серед команд U-20. Україна зіграє з Катаром, США та Нігерією.

Збірна України дізналась своїх суперників на чемпіонаті світу-2019 серед команд U-20. Підопічні Олександра Петракова потрапили у квартет D, де їхніми суперниками будуть команди США, Нігерії та Катару, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Перед жеребкуванням "синьо-жовті" потрапили у третій кошик посіву. При формуванні груп враховувався географічний принцип, тобто у кожен квартет потрапив лише один представник кожної з конфедерацій.

До слова, українські юнаки кваліфікувались на Мундіаль завдяки Євро-2018 U-19. Тоді підопічні Олександра Петракова дійшли до півфіналу, де програли Португалії.

Чемпіонат світу-2019 U-20 пройде у Польщі з 23 травня по 15 червня. Участь у турнірі візьмуть 24 команди з шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести групах: по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також чотири команди з шести, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі формат турніру передбачає звичну схему: чвертьфінали, півфінали та фінал.

Календар матчів збірної України на ЧС-2019 U-20:

24 травня. Україна – США (Бельсько-Бяла).

24 травня. Катар – Нігерія (Тихи).

27 травня. Катар – Україна (Тихи).

27 травня. США – Нігерія (Бельсько-Бяла).

30 травня. Нігерія – Україна (Бельсько-Бяла).

30 травня. США – Катар (Тихи).