Відомий журналіст та коментатор Роберто Моралес переконаний, що "синьо-жовті" на дві голови сильніші за свого суперника за вихід на ЧС-2022.

"Шотландці – дерев'яні. Вони дуже дерев'яні. Що вони зробили на Євро-2020? Вони два матчі ніяк зіграли. І суто на психо-емоційній складовій вони зіграли внічию з Англією.

"Шотландці не надто конкурентоспроможні": Кузнєцов вказав на головну небезпеку суперника збірної України

Лише на одній позиції у них є сильніший футболіст, ніж наш – лівий захисник Робертсон. Людей рівня Ярмоленка, Маліновського у них немає. Тому суто у футболі вони, я вважаю, не мають нас перегравати", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

Україна дізналася суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 – найкращий із можливих жеребів