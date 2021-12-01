Известный журналист и комментатор Роберто Моралес убежден, что "сине-желтые" на две головы сильнее своего соперника за выход на ЧМ-2022.

"Шотландцы – деревянные. Они очень деревянные. Что они сделали на Евро-2020? Они два матча никак сыграли. И чисто на психо-эмоциональной составляющей они сыграли вничью с Англией.

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Только на одной позиции у них сильнее футболист, чем наш – левый защитник Робертсон. Людей уровня Ярмоленко, Малиновского у них нет. Поэтому чисто в футболе они, я считаю, не должны нас переигрывать", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

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