"Охарактеризувати головну якість шотландських футболістів можна одним словом – патріотизм. Я знаю, наскільки престижно кожному з них захищати кольори своєї країни.

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Пригадую, що у період відновлення після травми мені доводилося тривалий час тренуватися з молодіжним складом. Я бачив величезне бажання цих хлопців працювати. Кожен хоче грати або за Рейнджерс, або за Селтік, ну і, звичайно, за збірну Шотландії. Може, у футбольному плані шотландці не надто конкурентоспроможні – вони мало грають за кордоном, переважно в середніх клубах англійської Прем'єр-ліги чи Чемпіоншипу. Але коли виходять на поле, то дуже проявляють свої бійцівські якості. Вони мало що вміють, але б'ються усі дев'яносто хвилин!

Взагалі, збірна Шотландії за своїм рівнем – європейський середняк, у цієї країни не особливо сильний чемпіонат. У ньому конкурують максимум дві-три команди, в основному Рейнджерс та Селтік. Тож жеребкування для збірної України, повторюся, дуже вдале. Єдине, що можна вважати мінусом для нас, то це те, що з Шотландією гратимемо на виїзді. У суперника може бути певна перевага. Але як би там не було, шотландців у майбутньому матчі плей-офф збірна України має проходити", – сказав Кузнєцов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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