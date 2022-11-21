Збірна Катару стала першою в історії збірною-господаркою, яка програла прем'єрний поєдинок на чемпіонаті світу. "Бордові" пропустили два сухі голи від Еквадору і зламали традицію Мундіалів. Юрій Гаврищак та заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів обговорили те, що відбувалося не лише на полі, але й навколо матчу.

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"