Збірна пофігістів: Катар – найгірша команда в історії Мундіалів
19:50 - Читать на русском
У матчі-відкритті чемпіонату світу господарі примудрились переписати історію.
Еннер Валенсія 16’
Еннер Валенсія 31’
16’ Еннер Валенсія
31’ Еннер Валенсія
Збірна Катару стала першою в історії збірною-господаркою, яка програла прем'єрний поєдинок на чемпіонаті світу. "Бордові" пропустили два сухі голи від Еквадору і зламали традицію Мундіалів. Юрій Гаврищак та заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів обговорили те, що відбувалося не лише на полі, але й навколо матчу.
Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"
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