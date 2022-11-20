У неділю, 20 листопада, стартував чемпіонат світу у Катарі. У матчі-відкритті господарі поступились Еквадору з рахунком 0:2 – дубль на рахунку Еннера Валенсії.

Форвард Еквадору у матчі-відкритті ЧС-2022 повторив досягнення, яке трималось 88 років – до ще одного рекорду лише 1 гол

Цей результат дозволив збірній Катару увійти в історію Мундіалів зі знаком мінус – вперше за час проведення чемпіонатів світу країна-господар програла у матчі-відкритті. До цього у 22-х турнірах країни-господарі здобули 16 перемог та розписали 6 нічиїх (ЧС-2022 проходив у двох країнах – у Південній Кореї та Японії).

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"