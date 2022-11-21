Сборная пофигистов: Катар – худшая команда в истории Мундиалей
Эннер Валенсия 16’
Эннер Валенсия 31’
16’ Эннер Валенсия
31’ Эннер Валенсия
Сборная Катара стала первой в истории сборной-хозяйкой, проигравшей премьерный поединок на чемпионате мира. "Бордовые" пропустили два сухих гола от Эквадора и сломали традицию Мундиалей. Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив обсудили то, что происходило не только на поле, но и вокруг матча.
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