Сборная Катара стала первой в истории сборной-хозяйкой, проигравшей премьерный поединок на чемпионате мира. "Бордовые" пропустили два сухих гола от Эквадора и сломали традицию Мундиалей. Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив обсудили то, что происходило не только на поле, но и вокруг матча.

Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"