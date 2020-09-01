Форма збірної Нідерландів зазнала незначних змін перед першими матчами у 2020 році.

Офіційний Instagram "ораньє" опублікував фотографії домашнього комплекту, який підготував Nike.

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Звичайно, збірна Нідерландів залишається вірною своїм помаранчевим кольорам. Втім, дизайнери додали оригінальний принт, який нагадує мозаїку. Емблема команди і бічні смуги стали чорними.

Вже цього тижня Нідерланди проведуть два домашні поєдинки в рамках Ліги націй: 4 вересня прийматимуть Польщу, а 7-го – Італію. Нагадаємо, саме "помаранчеві" стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок пройде влітку наступного року в Амстердамі.

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