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Збірна Латвії сенсаційною перемогою над Австрією перервала 2-річну безвиграшну серію – представник УПЛ став найкращим

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Збірна Латвії сенсаційною перемогою над Австрією перервала 2-річну безвиграшну серію – представник УПЛ став найкращим
Дубра з партнерами святкують успіх / твіттер збірної Латвії

Латвійська збірна в останньому турі відбору до Євро-2020 здобула першу перемогу в рамках кваліфікації. Посприяла успіху балтійців хороша гра оборонця Олександрії Каспарса Дубри.

 

28-річний захисник допоміг Латвії здолати австрійців (1:0) і став найкращим гравцем матчу за версією SofaScore.

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Дубра отримав від статистичного порталу оцінку 7,7. У його активі 10 вибивань, 2 заблокованих удари, 1 перехоплення, 1 відбір м'яча, а також 5 із п'яти виграних дуелей (2 – верхові). За 90 хвилин поєдинку Дубра здійснив 33 дотики до м'яча.

Особливим матч став для усієї балтійської збірної. Перемога над Австрією стала для латвійців першою в офіційних матчах із жовтня 2017 року. Тоді команда Латвії розгромила Андорру (4:0) в рамках відбору до ЧС-2018. Сумна серія національної збірної налічувала 15 матчів.

Щоправда, 3 очки в матчі з австрійцями не змінили турнірного становища латвійців. Підопічні Славіші Стояновіча посіли останню сходинку в групі G.

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Євро-2020 Латвія Латвія Каспарс Дубра Каспарс Дубра Латвія - Австрія
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