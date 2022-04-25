Командою 2021 року визнали збірну Італії, яка виграла Євро-2020. Для "Скуадри Адзурри" це вже друга перемога. Попередній раз датований 2007-м, коли апеннінці перебували у статусі чемпіонів світу.

Лєвандовскі здобув престижну нагороду і на церемонії вручення згадав про смерті невинних людей в Україні

"Минулий рік був для нас фантастичним. Я та мої товариші по команді дуже раді отримати цю нагороду", – сказав капітан збірної Італії на Євро-2022 Джорджо К'єлліні.

До слова, похмілля "Скуадри Адзурри" після тріумфу на першості континенту затягнулося і завершилося гучним провалом. Італійці вдруге поспіль не змогли подолати кваліфікацію на чемпіонат світу, поступившись у півфіналі плей-офф Північній Македонії.

Знаменитий італійський форвард дебютував у аматорах – повернення легенди після 12-річної дискваліфікації за кокаїн