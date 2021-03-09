Королевская испанская футбольная федерация одним сообщением в сети спровоцировала большой международный скандал. Под ударом оказался старт отбора к чемпионату мира-2022 в Европе.

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В посте говорится о заявке Луиса Энрике на поединки против Греции, Грузии и "территории Косова". Испания на государственном уровне не признала независимость Косова, однако государство на Балканах получило дипломатическое признание 98 государств-членов ООН. Футбольная федерация Косова выступила со специальным заявлением, назвав позицию испанцев тщетной и несправедливой.

Вместе с тем, косовские функционеры напомнили, что матч Испания – Косово 31 марта состоится под эгидой УЕФА. Таким образом, если критерии союза ассоциаций относительно исполнения гимна и поднятия флага не будут выполнены, то поединок не состоится. ФФ Косова призвала испанских коллег изменить свой подход, иначе они будут требовать реакции УЕФА.

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