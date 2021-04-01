У поєдинку третього туру європейської кваліфікації на ЧС-2022 Іспанія – Косово був забитий нетиповий гол.

На 70-й хвилині матчу голкіпер "Фурії Рохи" Унаї Сімон вискочив за межі штрафного майданчика, намагаючись перехопити довгу передачу суперника. Воротар іспанців дістав м'яч, але відпустив його занадто далеко.

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Хавбек косоварів Бесар Халімі відібрав м'яч і метрів з сорока запустив ефектний парашут. Відчайдушний стрибок захисника нічого не дав – рахунок став 2:1. Зауважимо, у листопаді 2020-го схожий гол пропустив Андрій Лунін, який невдало зіграв на виході у спарингу проти Польщі. Щоправда, удар Халімі все ж вийшов ефектнішим.

До слова, цей м'яч не допоміг балканцям набрати бодай очко – Іспанія взяла гору з рахунком 3:1.

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Відео гола Халімі дивіться на 6:20