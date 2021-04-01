Захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос знову опинився у клубному лазареті.

Футболіст приїхав з ушкодженням із розташування національної команди, де напередодні він провів 5 хвилин у матчі проти збірної Косова.

Рамос відсвяткував своє 35-річчя у таборі збірної Іспанії – відео привітання ветерана

Рамос зазнав травми м'язів внутрішньої частини гомілки лівої ноги, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу. Бодай орієнтовні терміни реабілітації традиційно не вказані, але AS стверджує, що Серхіо вилетів на місяць.

Нагадаємо, що лише на початку березня Рамос повернувся після попереднього ушкодження. Відтоді Серхіо не зіграв ще жодного повного матчу. Реалу доведеться скрутно без свого капітана, який не допоможе мадридцям у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля ( перший матч 6 квітня) та в Ла Лізі з Барселоною (10 квітня).

Іспанія та Італія продовжили переможну ходу в відборі ЧС-2022, Данія розбила суперника України, Соломон забив за Ізраїль