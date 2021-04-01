В поединке третьего тура европейской квалификации на ЧМ-2022 Испания – Косово был забит нетипичный гол.

На 70-й минуте матча голкипер "Фурии Рохи" Унаи Симон выскочил за пределы штрафной, пытаясь перехватить длинную передачу соперника. Вратарь испанцев достал мяч, но отпустил его слишком далеко.

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Хавбек косоваров Бесар Халими отобрал мяч и метров с сорока запустил эффектный парашют. Отчаянный прыжок защитника ничего не дал – счет стал 2:1. Заметим, что в ноябре 2020-го похожий гол пропустил Андрей Лунин, который неудачно сыграл на выходе в спарринге против Польши. Правда, удар Халими все же вышел более эффектным.

К слову, этот мяч не помог балканцам набрать хотя бы очко – Испания взяла верх со счетом 3:1.

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Видео гола Халими смотрите на 6:20