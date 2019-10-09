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Збірна Франції втратила Мбаппе перед матчами проти головних конкурентів у відборі на Євро-2020

09:41 28 Читать на русском
Збірна Франції втратила Мбаппе перед матчами проти головних конкурентів у відборі на Євро-2020
Кіліан Мбаппе / Reuters

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не допоможе своїй національній команді у найближчих матчах євровідбору.

 

Зірковий форвард збірної Франції пропустить поєдинки проти Ісландії та Туреччини, інформує L’Equipe.

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Мбаппе ускладнив свою травму бедра, вийшовши на поле у матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Додаткове обстеження, яке представник ПСЖ пройшов у таборі збірної, показало певне покращення, однак тренер французів Дідьє Дешам вирішив не ризикувати здоров'ям одного зі своїх лідерів і відпустив його назад у клуб.

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Нагадаємо, саме Туреччина, Франція та Ісландія є лідерами своєї групи у відборі на Євро-2020. У активі перших двох збірних 15 очок після шести турів, а команда острівної країни відстає на три бали.

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Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Євро-2020 Дідьє Дешам Дідьє Дешам Ісландія - Франція ПСЖ ПСЖ
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