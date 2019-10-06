Баварія відмовилася відпустити Ернандеса до збірної Франції

Керівництво Баварії не збирається відпускати оборонця Лукаса Ернандеса до табору французької національної команди. Аргументував рішення мюнхенців спортивний директор Хасан Саліхаміджич.

"Ми сповістимо збірні, що з деякими гравцями не все гаразд, оскільки вони зазнали травм. Лікарі підготують звіти.

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Із цього питання у нас є своя точка зору та зобов'язання перед гравцями. Якщо у футболіста діагностовано травму, то зрозуміло, що його не можна задіювати в матчах", – цитує функціонера Goal.

Відзначимо, що керманич збірної Франції Дідьє Дешам викликав до національної команди Лукаса Ернандеса, хоча той травмований і вже пропустив через ушкодження матчі проти Тоттенхема та Хоффенхайма.

Крім того, раніше Баварія пригрозила бойкотом збірній Німеччини, якщо Мануель Нойєр втратить статус основного голкіпера Бундестім.

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