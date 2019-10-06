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Баварія відмовилася відпустити Ернандеса до збірної Франції

14:49 259 Читать на русском
Баварія відмовилася відпустити Ернандеса до збірної Франції
Лукас Ернандес / Imago

Керівництво Баварії не збирається відпускати оборонця Лукаса Ернандеса до табору французької національної команди. Аргументував рішення мюнхенців спортивний директор Хасан Саліхаміджич.

"Ми сповістимо збірні, що з деякими гравцями не все гаразд, оскільки вони зазнали травм. Лікарі підготують звіти.

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Із цього питання у нас є своя точка зору та зобов'язання перед гравцями. Якщо у футболіста діагностовано травму, то зрозуміло, що його не можна задіювати в матчах", – цитує функціонера Goal.

Відзначимо, що керманич збірної Франції Дідьє Дешам викликав до національної команди Лукаса Ернандеса, хоча той травмований і вже пропустив через ушкодження матчі проти Тоттенхема та Хоффенхайма.

Крім того, раніше Баварія пригрозила бойкотом збірній Німеччини, якщо Мануель Нойєр втратить статус основного голкіпера Бундестім.

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Теги
Баварія Баварія Франція Франція Німеччина Лукас Ернандес Лукас Ернандес Хасан Саліхаміджич
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