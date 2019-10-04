Франція оголосила заявку на матчі проти Ісландії і Туреччини – відсутня одна з головних зірок

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список гравців, які викликані на жовтневі матчі відбіркового турніру до Євро-2020.

Не допоможе збірній Франції півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, який відновлюється після травми. Повернулися в розташування команди нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе і хавбек Челсі Н'Голо Канте. Вони пропустили останні матчі чинних чемпіонів світу через пошкодження.

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Воротарі: Альфонс Ареола (Реал), Уго Льоріс (Тоттенхем), Стів Манданда (Марсель).

Захисники: Лео Дюбуа (Ліон), Бенжамен Павар, Лукас Ернандес (обидва – Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона), Рафаель Варан (Реал), Курт Зума (Челсі, Англія), Люка Дінь (Евертон).

Півзахисники: Блез Матюйді (Ювентус), Мусса Сіссоко, Тангі Ндомбеле (обидва – Тоттенхем), Корентен Толіссо (Баварія), Н'Голо Канте (Челсі).

Нападники: Віссам Бен-Єддер (Монако), Олів'є Жиру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кінгслі Коман (Баварія), Жонатан Іконе (Лілль), Тома Лемар (Атлетико), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Нагадаємо, після шести відбіркових матчів збірна Франції має у своєму активі 15 очок і ділить перше місце у своїй групі з Туреччиною.

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