Чинні чемпіони світу наважилися взагалі не замінювати форварда Реала, який травмувався. У заявці залишиться лише 25 гравців, хоча часу для запрошення нового футболіста було цілком достатньо.

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"Очевидно, що це величезний удар. Карім зробив усе, щоб повернутися, і ми теж. Він був на тренуванні і після майже непомітного руху відчув м'язовий біль на іншій нозі. Він не встигає до термінів, які на нас чекають. Втім, ми не будемо нікого викликати на заміну. У нас і так є 7-8 гравців атаки", – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців. Раніше "Ле Бльо" вже втратили Н'Голо Канте, Поля Погба, а останніми днями випали ще й Преснель Кімпембе і Крістофер Нкунку – на їхнє місце запросили Акселя Дісасі та Рандаля Коло Муані.

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