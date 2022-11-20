Действующие чемпионы мира решились вообще не заменять форварда Реала, который получил травму. В заявке останется всего 25 игроков, хотя времени для приглашения нового футболиста было достаточно.

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"Очевидно, что это огромный удар. Карим сделал все, чтобы вернуться, и мы тоже. Он был на тренировке и после почти незаметного движения почувствовал мышечную боль на другой ноге. Он не успевает до сроков, которые нас ожидают. Впрочем, мы не будем никого вызывать на замену. У нас и так есть 7-8 игроков атаки", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Франция попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев. Ранее "Ле Бле" уже потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, а в последние дни выпали еще и Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку – на их место пригласили Акселя Дисаси и Рандаля Коло Муани.

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