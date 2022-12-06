Збірна Бразилії оформила абсолютний рекорд чемпіонатів світу – для його побиття потрібно змінити правила
Бразильці на нинішньому чемпіонаті світу регулярно переписують історію.
Головний тренер "селесао" Тіте красиво організував черговий рекорд у матчі 1/8 фіналу проти Південної Кореї. Бразильці стали першою збірною в історії Мундіалів, яка випустила на поле всіх 26 гравців заявки.
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Після групового етапу єдиним "недоторканим" залишався третій голкіпер Вевертон. Бразилія впевнено громила корейців з рахунком 4:1, тому Тіте міг дозволити собі випустити воротаря Палмейраса замість Аліссона на останні 10 хвилин. Це дозволило встановити абсолютний рекорд, а також здійснити мрію 34-річного ветерана, який дебютував на Мундіалі.
Нагадаємо, нинішній ЧС став першим, на якому дозволена заявка з 26 футболістів (раніше було 23). Побити досягнення бразильців можна буде лише у разі нового розширення.
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