Головний тренер "селесао" Тіте красиво організував черговий рекорд у матчі 1/8 фіналу проти Південної Кореї. Бразильці стали першою збірною в історії Мундіалів, яка випустила на поле всіх 26 гравців заявки.

ЧС-2022: Тьягу Сілва встановив оригінальний рекорд чемпіонатів світу

Після групового етапу єдиним "недоторканим" залишався третій голкіпер Вевертон. Бразилія впевнено громила корейців з рахунком 4:1, тому Тіте міг дозволити собі випустити воротаря Палмейраса замість Аліссона на останні 10 хвилин. Це дозволило встановити абсолютний рекорд, а також здійснити мрію 34-річного ветерана, який дебютував на Мундіалі.

Нагадаємо, нинішній ЧС став першим, на якому дозволена заявка з 26 футболістів (раніше було 23). Побити досягнення бразильців можна буде лише у разі нового розширення.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин

26 - Brazil have now used all 26 members of their squad at the 2022 World Cup (including three goalkeepers), becoming the first side in World Cup history to use as many as 26 players at a single edition. Contribution. pic.twitter.com/BidgkRss4Q — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2022

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин