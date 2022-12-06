Главный тренер "селесао" Тите красиво организовал очередной рекорд в матче 1/8 финала против Южной Кореи. Бразильцы стали первой сборной в истории Мундиалей, выпустившей на поле всех 26 игроков заявки.

ЧМ-2022: Тьягу Силва установил оригинальный рекорд чемпионатов мира

После группового этапа единственным "неприкасаемым" оставался третий голкипер Вевертон. Бразилия уверенно громила корейцев со счетом 4:1, поэтому Тите мог позволить себе выпустить вратаря Палмейраса вместо Алиссона на последние 10 минут. Это позволило установить абсолютный рекорд, а также осуществить мечту 34-летнего ветерана, дебютировавшего на Мундиале.

Напомним, нынешний ЧМ стал первым, на котором разрешена заявка из 26 футболистов (ранее было 23). Побить достижение бразильцев можно будет только в случае нового расширения.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут

26 - Brazil have now used all 26 members of their squad at the 2022 World Cup (including three goalkeepers), becoming the first side in World Cup history to use as many as 26 players at a single edition. Contribution. pic.twitter.com/BidgkRss4Q — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2022

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут