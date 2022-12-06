Сборная Бразилии оформила абсолютный рекорд чемпионатов мира – чтобы его побить, нужно менять правила
Бразильцы на нынешнем чемпионате мира регулярно переписывают историю.
Главный тренер "селесао" Тите красиво организовал очередной рекорд в матче 1/8 финала против Южной Кореи. Бразильцы стали первой сборной в истории Мундиалей, выпустившей на поле всех 26 игроков заявки.
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После группового этапа единственным "неприкасаемым" оставался третий голкипер Вевертон. Бразилия уверенно громила корейцев со счетом 4:1, поэтому Тите мог позволить себе выпустить вратаря Палмейраса вместо Алиссона на последние 10 минут. Это позволило установить абсолютный рекорд, а также осуществить мечту 34-летнего ветерана, дебютировавшего на Мундиале.
Напомним, нынешний ЧМ стал первым, на котором разрешена заявка из 26 футболистов (ранее было 23). Побить достижение бразильцев можно будет только в случае нового расширения.
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