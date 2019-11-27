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Збірна Боснії і Герцеговини залишилась без головного тренера

18:10 267 Читать на русском
Збірна Боснії і Герцеговини залишилась без головного тренера
Роберт Просінечкі / Фото UEFA

Роберт Просінечкі покинув посаду головного тренера збірної Боснії і Герцеговини.

Національна команда Боснії і Герцеговини припинила співпрацю з Робертом Просінечкі, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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50-річний хорватський фахівець покинув клуб за обопільною згодою сторін. Причиною такого рішення стало 4-те місце команди у групі відбору на Євро-2020.

Збірна Боснії і Герцеговини ще зберігає шанс пробитись у фінальну частину континентальної першості через стикові матчі Ліги націй.

Нагадаємо, Просінечкі працював з боснійцями від січня 2018-го. Фахівець вже раніше подавав у відставку, але його заяву відхилили.

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Євро-2020 Роберт Просінечкі Роберт Просінечкі Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина
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