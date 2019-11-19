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Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії

13:46 1666 Читать на русском
Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії
Луїс Енріке / Твіттер збірної Іспанії

Луїс Енріке повернувся на посаду головного тренера збірної Іспанії, замінивши Роберта Морено.

Рішення щодо змін на тренерському містку команди повідомив президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес на спеціальній прес-конференції.

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Федерація і Енріке скористалися попередньою домовленістю, згідно з якою він міг повернутися до керма "Фурії Рохи". Іспанський фахівець покинув збірну у червні цього року заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Морено прийняв команду і у завершальних шести матчах відбору здобув чотири перемоги та дві нічиї. Колишній асистент Енріке продовжить самостійну кар'єру.

Нагадаємо, Іспанія впевнено виграла групу F у відборі на Євро-2020 і заздалегідь гарантувала собі участь в основній стадії турніру.

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Теги
Луїс Енріке Луїс Енріке Головне Євро-2020 Роберт Морено Роберт Морено Іспанія Іспанія
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