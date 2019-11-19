Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії

Луїс Енріке повернувся на посаду головного тренера збірної Іспанії, замінивши Роберта Морено.

Рішення щодо змін на тренерському містку команди повідомив президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес на спеціальній прес-конференції.

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Федерація і Енріке скористалися попередньою домовленістю, згідно з якою він міг повернутися до керма "Фурії Рохи". Іспанський фахівець покинув збірну у червні цього року заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Морено прийняв команду і у завершальних шести матчах відбору здобув чотири перемоги та дві нічиї. Колишній асистент Енріке продовжить самостійну кар'єру.

Нагадаємо, Іспанія впевнено виграла групу F у відборі на Євро-2020 і заздалегідь гарантувала собі участь в основній стадії турніру.

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