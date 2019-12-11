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Збірна Австрії отримала ще трьох суперників перед Євро-2020

06:30 1163 Читать на русском
Збірна Австрії отримала ще трьох суперників перед Євро-2020
Девід Алаба / Kicker

Збірна Австрії дізналася суперників, з якими зіграє в рамках підготовки до Євро-2020.

Підопічні Франко Фоди проведуть 4 контрольні поєдинки. Раніше стало відомо про товариську гру зі збірною Англії, яка відбудеться 2 червня. Також Das Team зіграє з Уельсом (27 березня), Туреччиною (30 березня) та Чехією (7 червня), інформує офіційний сайт федерації футболу Австрії.

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Нагадаємо, австрійці потрапили в групу С разом зі збірними України та Нідерландів. Четвертою командою квартету стане одна зі збірних, яка проб'ється на Євро-2020 через плей-офф Ліги Націй. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з Австрією у третьому турі групового турніру.

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Теги
Туреччина Євро-2020 Чехія Чехія Уельс Уельс Австрія Австрія
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