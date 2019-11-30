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Тренер Австрії Фода: Збірна Нідерландів трохи сильніша за Україну

21:11 611 Читать на русском
Тренер Австрії Фода: Збірна Нідерландів трохи сильніша за Україну
Франко Фода / Reuters

Головний тренер збірної Австрії Франко Фода екслюзивно для "Футбол 24" прокоментував результати жеребкування Євро-2020, за підсумками якого його команда на груповій стадії зустрінеться зі збірною України.

"Україна – це чудова команда, у складі якої виступають сильні виконавці. Україна дуже вдало пройшла кваліфікацію. Також відзначу сильного тренера, який очолює українську збірну.

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Якщо порівнювати Україну та Нідерланди, я все-таки віддам перевагу Нідерландам. Вони трохи сильніші. Багато їхніх футболістів виступають у найкращих командах світу: у Барселоні та Ювентусі. Не хотів би виділяти когось з-поміж українців. У вас загалом сильна команда, яка володіє хорошою командною швидкістю", – сказав Фода у коментарі Футбол 24.

Зазначимо, що збірна України зіграє проти Австрії 22-го червня у 3-му турі групи С.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Австрія – другий суперник України на Євро-2020
19:45
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Теги
Євро-2020 Збірна України Нідерланди Нідерланди Австрія Австрія Франко Фода Франко Фода
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