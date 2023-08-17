Виконавчий директор Футбольної асоціації Марк Буллінгем не виключає, що наступним тренером чоловічої збірної може стати Саріна Вігман. Нідерландка очолила жіночу збірну Англії у вересні 2021 року – відтоді "левиці" виграли Євро і дійшли до фіналу ЧС, де незабаром зіграють проти Іспанії.

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"Люди завжди кажуть, що найкращий кандидат для цієї роботи – чоловік-англієць. Але чому це має бути саме чоловік? Ми думаємо, що Саріна чудово справляється зі своїм завданням, і сподіваємося, що вона продовжить це робити ще довго. Я думаю, що Саріна може робити у футболі все, що захоче.

Якщо в якийсь момент у майбутньому вона вирішить, що хоче перейти в чоловічу гру, це буде справді цікава дискусія, чи не так? Все залежить від неї. Думаю, вона цілком здатна на це. Чому наступним тренером має бути саме чоловік? Мені здається, що футболу дещо бракує присутності жінок на найвищому рівні. Це повинно змінитися", – цитує Буллінгема ESPN.

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