Исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем не исключает, что следующим тренером мужской сборной может стать Сарина Вигман. Нидерландка возглавила женскую сборную Англии в сентябре 2021 года – с тех пор "львицы" выиграли Евро и дошли до финала ЧМ, где вскоре сыграют против Испании.

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"Люди всегда говорят, что лучший кандидат для этой работы – мужчина-англичанин. Но почему это должен быть именно мужчина? Мы думаем, что Сарина отлично справляется со своей задачей, и надеемся, что она продолжит это делать еще долго. Я думаю, что Сарина может делать в футболе все, что захочет.

Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужскую игру, это будет действительно интересная дискуссия, не правда ли? Все зависит от нее. Думаю, она вполне способна на это. Почему следующим тренером должен быть мужчина? Мне кажется, что футболу не хватает присутствия женщин на самом высоком уровне. Это должно измениться", – цитирует Буллингема ESPN.

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