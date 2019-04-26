"Завжди буду одним із вас", – Віллем II влаштував теплий прийом Солю, який приїхав попрощатися з уболівальниками

Нападник київського Динамо Фран Соль відвідав матч свого колишнього клубу Віллема II і попрощався з уболівальниками.

"Це дуже емоційний момент для мене. Протягом всієї моєї кар'єри в цьому клубі фанати неймовірно мене підтримували. Я сьогодні згадав дуже багато приємних моментів, спасибі уболівальникам за це!

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Я сказав фанатам: "Зробіть все можливе, щоб підтримати свою команду, своїх гравців". Це буде чудово, якщо Віллем II зможе здобути Кубок Нідерландів! Зрозуміло, я буду дивитися цю гру", – цитує Соля Dynamo.kiev.ua з посиланням на голландські ЗМІ.

Зауважимо, що колишній клуб Соля Віллем II 5 травня зіграє у фіналі Кубка Нідерландів проти амстердамського Аякса.

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