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Соль: Динамівські кольори та Київ вже стали рідними для мене

16:17 368 Читать на русском
Соль: Динамівські кольори та Київ вже стали рідними для мене
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Екс-форвард Динамо Фран Соль, який зараз відновляється від травми, підбадьорив одноклубників перед важливим матчем з Шахтарем.

 

"Динамо, давай!!! За короткий відрізок часу я мав лише декілька ігор за Динамо, але динамівські кольори та Київ для мене вже стали рідними! Очікуємо на перемогу Динамо Київ!", – написав Соль у Instagram.

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Зазначимо, сьогодні кияни зіграють на НСК Олімпійський центральний матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 18:30.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Фран Соль Фран Соль
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