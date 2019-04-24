Соль: Динамівські кольори та Київ вже стали рідними для мене

Екс-форвард Динамо Фран Соль, який зараз відновляється від травми, підбадьорив одноклубників перед важливим матчем з Шахтарем.

"Динамо, давай!!! За короткий відрізок часу я мав лише декілька ігор за Динамо, але динамівські кольори та Київ для мене вже стали рідними! Очікуємо на перемогу Динамо Київ!", – написав Соль у Instagram.

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Зазначимо, сьогодні кияни зіграють на НСК Олімпійський центральний матч 25-го туру УПЛ проти Шахтаря. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 18:30.

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