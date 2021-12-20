"Сподіваюся, що ви нарешті зарухаєтеся, коли таку легенду як Венсан Компані ображають через колір шкіри. З нас досить. Засуньте в дупу свої хештеги та зробіть щось. Якийсь ідіотизм", – написав в Instagram Лукаку, звертаючись до бельгійської ліги.

Венсан Компані став жертвою расистських образ під час матчу свого Андерлехта з Брюгге. Це був не одиничний випадок – свавілля продовжувалося всю гру. Наразі футбольна влада Бельгії ніяк не відреагувала на інцидент.