"Засуньте в дупу свої хештеги та зробіть щось нарешті", – Лукаку обурився через расистські образи Компані
20:40 - Читать на русском
Форвард Челсі Ромелу Лукаку вимагає від бельгійської ліги реальних дій після скандалу з Венсаном Компані.
"Сподіваюся, що ви нарешті зарухаєтеся, коли таку легенду як Венсан Компані ображають через колір шкіри. З нас досить. Засуньте в дупу свої хештеги та зробіть щось. Якийсь ідіотизм", – написав в Instagram Лукаку, звертаючись до бельгійської ліги.
Венсан Компані став жертвою расистських образ під час матчу свого Андерлехта з Брюгге. Це був не одиничний випадок – свавілля продовжувалося всю гру. Наразі футбольна влада Бельгії ніяк не відреагувала на інцидент.
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