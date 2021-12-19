"Усю гру нас називали коричневими мавпами. Я приходжу додому спустошений. Фанати Брюгге всю гру поводилися зі мною, штабом та гравцями, наче з мавпами.

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Мені важко з цим миритися. Зрештою, ми чимало зробили для цієї країни. Ми просто приїхали сюди, щоби пограти у футбол. Я не хочу конфліктувати з клубом Брюгге, але зараз бажаю просто їхати додому. Я хочу провести деякий час із людьми, які важливі для мене", – заявив Компані у коментарі Eleven Sport.

Пізніше тренер Андерлехта відмовився приходити на післяматчеву прес-конференцію. "Українське дербі" команд Соболя і Михайліченка завершилося нічиєю 2:2, хоча останньогго Компані так і не випустив.

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