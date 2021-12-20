"Надеюсь, что вы наконец-то задвигаетесь, когда такую легенду как Венсан Компани оскорбляют из-за цвета кожи. С нас достаточно. Засуньте в задницу свои хештеги и сделайте что-нибудь. Полная хр*нь", – написал в Instagram Лукаку, обращаясь к бельгийской лиге.

Венсан Компани стал жертвой расистских оскорблений во время матча своего Андерлехта с Брюгге. Это был не единичный случай – произвол продолжался всю игру. К этому моменту футбольные власти Бельгии никак не отреагировали на инцидент.