"Засуньте в задницу свои хэштеги и сделайте что-то наконец", – Лукаку возмутился из-за расистских оскорблений Компани
20:53 - Читати українською
Форвард Челси Ромелу Лукаку требует от бельгийской лиги реальных действий после скандала с Венсаном Компани.
"Надеюсь, что вы наконец-то задвигаетесь, когда такую легенду как Венсан Компани оскорбляют из-за цвета кожи. С нас достаточно. Засуньте в задницу свои хештеги и сделайте что-нибудь. Полная хр*нь", – написал в Instagram Лукаку, обращаясь к бельгийской лиге.
Венсан Компани стал жертвой расистских оскорблений во время матча своего Андерлехта с Брюгге. Это был не единичный случай – произвол продолжался всю игру. К этому моменту футбольные власти Бельгии никак не отреагировали на инцидент.
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