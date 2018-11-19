Засновник Металіста 1925 назвав суму штрафів, яку клуб заплатив за поведінку вболівальників

Засновник Металіста 1925 Сергій Стороженко розповів про штрафи, які клубу довелось заплатити за поведінку вболівальників.

"У цьому спортивному сезоні ФК Металіст 1925 за рішенням органів футбольного правосуддя ФФУ виплатив понад 100 тисяч гривень штрафів за неправомірну поведінку вболівальників. За деякими епізодами розгляд ще не завершено. Так що сума зросте найближчим часом.

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Завжди, протягом усіх своїх років роботи в футболі, підтримував і продовжую підтримувати формулу з 16 командами в УПЛ", – цитує Стороженка неофіційний сайт Металіста 1925.

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Зауважимо, що наразі Металіст 1925 виступає у Першій лізі чемпіонату України. Харківська команда пішла на перерву перебуваючи на 2 місці у турнірній таблиці.