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Перша ліга: СК Дніпро-1 не помітив Зірку, Металіст 1925 на виїзді здолав Суми

18:57 467 Читать на русском
Перша ліга: СК Дніпро-1 не помітив Зірку, Металіст 1925 на виїзді здолав Суми
СК Дніпро-1

Відбулися перші матчі 17-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

Лідер Першої ліги СК Дніпро-1 на власному полі впевнено розібрався з головним аутсайдером першості Зіркою. Гості пропустили по два голи у кожному із таймів.

Головний переслідувач дніпрян Металіст 1925 не відпустив лідера у відрив, на виїзді здолавши Суми.

Рух підтвердив, що веде перемовини з Кучуком

Авангард вдома без особливих проблем обіграв Прикарпаття та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці Першої ліги.

У другому матчі поспіль не може перемогти Волинь. Після поразки у минулому турі від Металіста 1925 лучани зіграли внічию з Агробізнесом, який у нинішньому сезоні здобув лише одну перемогу.

Перша ліга, 17 тур

Суми – Металіст 1925 – 1:3

Голи: Перепелиця, 30 – Давидов, 8, Синиця, 39, Сула, 84

Авангард – Прикарпаття – 3:1

Голи: Демченко, 14, Матяж, 25, Полюлях, 26 – Оринчак, 15

СК Дніпро-1 – Зірка – 4:0

Голи: Логінов, 4, Куліш, 43, Чічіков, 59, Павлюк, 68 (автогол)

Волинь – Агробізнес – 0:0

Перша ліга18 турАвангард Луцьк (Луцьк)

Волинь - Агробізнес: Субота 17 листопада 2018

Волинь
Матч завершено
0 : 0
Агробізнес
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