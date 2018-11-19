Учредитель Металлиста 1925 назвал сумму штрафов, которую клуб заплатил за поведение болельщиков

Учредитель Металлиста 1925 Сергей Стороженко рассказал о штрафах, которые клубу пришлось заплатить за поведение болельщиков.

"В этом спортивном сезоне ФК Металлист 1925 по решению органов футбольного правосудия ФФУ выплатил более 100 тысяч гривен штрафов за неправомерное поведение болельщиков. По некоторым эпизодам рассмотрение еще не завершено. Так что сумма возрастет в ближайшее время.

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Всегда, на протяжении всех своих лет работы в футболе, поддерживал и продолжаю поддерживать формулу с 16 командами в УПЛ", – цитирует Стороженко неофициальный сайт Металлиста 1925.

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Заметим, что ctqxfc Металлист 1925 выступает в Первой лиге чемпионата Украины. Харьковская команда ушла на перерыв находясь на 2 месте в турнирной таблице.