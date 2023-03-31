Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях під нейтральним прапором. Уряд України ухвалив рішення, що наші спортсмени братимуть участь у відборі на Олімпіаду тільки в тих дисциплінах, де не буде представників терористів. На це гнівно відреагував Зозуля.

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"Уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де будуть представлені спортсмени з Росії та Білорусі. Геніально! Навіщо далі надриватися і працювати над тим, щоб не допустити до змагань ворожих спортсменів, якщо можна просто забанити своїх.

Це рішення, в якому прямо відчувається жага до боротьби і перемоги. Міністр спорту, він же глава НОК, Вадим Гутцайт справляється із завданням хоронити український спорт на відмінно. Похвальну грамоту від рашистів однозначно заслужив", – написав Зозуля в Instagram.

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