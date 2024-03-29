"Багато хто пише, що я був віце-президентом ФК Львів. Я ніколи ним не був, що може підтвердити статут і штат. Я довгий час займаюсь дитячою школою і нічого дотичного до керівного складу Львова не мав. Мій вплив обмежувався лише тим, що наші діти грали в U-19.

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Зараз наша школа співпрацює з Минаєм, але я також не є у керівному складі закарпатського клубу. Мене влаштовує співпраця з Минаєм. Раніше ідентична співпраця у нас була з ФК Львів. Щоб ви розуміли, зараз на нашій школі висить бан через борги Львова.

До речі, ФК Львів винен нам гроші за нашого вихованця Бориса Крушинського, якого вони продали в Полісся. Зараз ми з ними судимося в футбольних і юридичних інстанціях. У нас є всі документи, згідно з якими ФК Львів повинен був нам заплатити. Скільки нам винні за Крушинського? Понад три мільйони", – сказав Михайлів у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Крушинський перейшов у Полісся у січні 2023 року. Згідно з даними Transfermarkt житомирці виплатили компенсацію за гравця у сумі 100 тисяч євро (при трансферній вартості у 300 тисяч євро). ФК Львів припинив існування після того, як посів останню сходинку у турнірній таблиці УПЛ сезону 2022/23.

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