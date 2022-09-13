19-річний хавбек ще до повномасштабного вторгнення Росії опинився на перегляді в Серені, а керівництво його залишило в команді. Після 24 лютого бельгійці допомогли Денису набути статус тимчасового біженця, завдяки чому він отримує щомісячну допомогу у розмірі 1100 євро.

Наразі сторони уклали угоду, що Бунчуков продовжить тренуватись з Сереном, навіть братиме участь в офіційних матчах (молодіжної та першої команд), користуватиметься медпослугами, страхівкою тощо. Українця такий варіант повністю влаштовує, розповідає він сам.

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"Я хотів би подякувати клубу та бельгійській владі за надану мені можливість тимчасово проживати в цій країні та займатися улюбленою справою. 1100 євро цілком достатньо, щоб винаймати прийнятне житло та нормально харчуватися. Це мені дозволяє у фінансовому питанні бути абсолютно незалежним та не просити допомоги у моїх батьків. А решта – дрібниці життя.

Головне, що я маю можливість повноцінно тренуватися, грати та йти до здійснення своєї мрії. Спочатку я думав, що тренуватимуся і гратиму тільки з U-23, але мене відразу ж підключили до роботи з основним складом. Щобільше, кілька разів моє прізвище фігурувало у заявці на матчі першої команди.

А у поєдинку шостого туру Ліги Жупіле проти Генка (0:4) наш головний тренер Жозе Женшамп випустив мене на поле в основному складі. Я відіграв майже 70 хвилин. Ви не уявляєте, як мені все це було важливо, як це надихає і стимулює в роботі! Я готовий з ранку до вечора гори перевертати на тренуваннях, щоб удостоюватись такої честі", – цитує Бунчукова Команда 1.

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