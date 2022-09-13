19-летний хавбек еще до полномасштабного вторжения России оказался на просмотре в Серене, его руководство оставило в команде. После 24 февраля бельгийцы помогли Денису получить статус временного беженца, благодаря чему он получает ежемесячное пособие в размере 1100 евро.

Стороны заключили соглашение, что Бунчуков продолжит тренироваться с Сереном, даже будет участвовать в официальных матчах (молодежной и первой команд), будет пользоваться медуслугами, страховкой и т.д. Украинца такой вариант полностью устраивает, рассказывает он сам.

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"Я хотел бы поблагодарить клуб и бельгийские власти за предоставленную мне возможность временно проживать в этой стране и заниматься любимым делом. 1100 евро вполне достаточно, чтобы снимать приемлемое жилье и нормально питаться. Это мне позволяет в финансовом вопросе быть абсолютно независимым и не просить помощи в моих родителей, а остальные – пустяки жизни.

Главное, что у меня есть возможность полноценно тренироваться, играть и идти к осуществлению своей мечты. Сначала я думал, что буду тренироваться и играть только с U-23, но меня сразу же подключили к работе с основным составом. Несколько раз моя фамилия фигурировала в заявке на матче первой команды.

А в поединке шестого тура Лиги Жупиле против Генка (0:4) наш главный тренер Жозе Женшамп выпустил меня на поле в основном составе. Я отыграл почти 70 минут. Вы не представляете, как мне все это было важно, как это вдохновляет и стимулирует в работе! Я готов с утра до вечера горы переворачивать на тренировках, чтобы удостаиваться такой чести", – цитирует Бунчукова Команда 1 .

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